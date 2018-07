Niño torturado hasta la muerte por ser gay

Un nene de 10 años del sur de California se quedó sin comer y fue torturado durante días antes de morir, y algunas veces sus mismos hermanos y hermanas eran quienes lo maltrataban, de acuerdo con documentos judiciales. Los fiscales ya levantaron cargos a la madre y su novio por asesinato.

El canal Knbc-TV informó el martes que documentos judiciales detallan abusos repetidos contra Anthony Avalos en su casa en Lancaster durante cinco o seis días antes de morir el 21 de junio.

La tortura incluyó azotar al niño contra el piso, golpizas con un cinto y un cordón, dejar caer salsa caliente en su boca y prohibirle usar el baño, de acuerdo con los documentos.

Ocho hermanos atestiguaron lo sucedido y eran obligados a formar parte del abuso. Según los documentos, obligaban a los otros niños a pelear con Anthony y los hacían vigilar que él “se quedara de pie o de rodillas”.

“En un momento, Anthony no podía caminar, permaneció inconsciente tirado en el piso de su habitación durante horas, no se le dio atención médica y tampoco podía comer por sí solo”, escribió el vicefiscal de distrito en Los Angeles, Jonathan Hatami, en una moción presentada ante una Corte.

Los policías acudieron a la casa del niño un día antes de que falleciera en un hospital. Su madre dijo que el menor se había caído de las escaleras.

Al mismo tiempo, el subdirector del Departamento de Servicios para Niños y Familias confirmó que Anthony había dicho previamente que “le gustaban los niños”, informó el diario The Sun. Increíblemente, ese sería el motivo del maltrato inhumano para el menor que terminó causando su muerte.

Heather Maxine Barron, de 28 años, y su novio Kareem Ernesto Leiva, de 32, están acusados de tortura y asesinato. Se les impuso una fianza de 2 millones de dólares a cada uno y el mes entrante tendrán una audiencia.

En la moción, Hatami dijo que cuando llevaron al niño al hospital su corazón había dejado de latir y que tenía sangrado encefálico.

Las autoridades de bienestar infantil del condado recibieron una decena de reportes de sospechas de abuso sobre el niño de 2013 a 2016. Anthony fue retirado de su casa durante varios meses cuando se comprobaron los reportes de abuso. Regresó a su hogar después de que sus familiares recibieron asesoría, dijeron autoridades.

Tras el deceso de Anthony, las autoridades enviaron con trabajadores sociales a los otros ocho hermanos, que tienen entre 11 meses y 12 años de edad. De ser hallada culpable, la madre podría pasar al menos 22 años de prisión y su novio 32, y ambos enfrentarían cadena perpetua.