Admiten que Temer puede terminar preso

El ministro de la Secretaría de Gobierno de Brasil, Carlos Marun, admitió su “recelo” de que el presidente brasileño, Michel Temer, investigado por presunta corrupción, acabe preso cuando concluya su mandato, el próximo 1º de enero.

“Temer va a ser víctima de una gran persecución y tengo recelos de que el debido proceso legal no sea respetado”, declaró Marun, en alusión a posibles juicios por corrupción que pueda enfrentar el mandatario, hasta ahora librado de enfrentar a los tribunales por la Cámara de Diputados.

El gobernante fue objeto el año pasado de dos denuncias formales presentadas por la Fiscalía en el marco de investigaciones sobre sus supuestas relaciones corruptas con el frigorífico JBS. Pero en ambos casos los diputados negaron su desafuero, con lo que ambos procesos quedaron en suspenso, al menos mientras esté en el poder.

Temer también es sospechoso de haber favorecido con un decreto que regula la actividad portuaria a una empresa privada, que además es investigada por financiar ilegalmente sus campañas políticas y las actividades del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que el mandatario lidera desde hace años.

Según Marun, el Presidente es víctima de una “persecución” que ha sido motivada por factores políticos que no identificó, pero que se pudiera acentuar después del 1º de enero, cuando entregue el cargo al ganador de las elecciones previstas para el próximo 7 de octubre.

“Tenemos en Brasil dos categorías profesionales que no tienen ninguna responsabilidad sobre sus actos y son jueces y fiscales”, dijo el ministro, quien afirmó que ello permite que “cualquiera pueda ir preso”.