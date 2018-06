Trump usó un tono más conciliador

Donald Trump abandonó ayer sábado la cumbre del G7 buscando tranquilizar a sus aliados y resaltando en particular los debates "extremadamente productivos" sobre el comercio, uno de los puntos más conflictivos.

Antes de dejar la localidad de La Malbaie (Quebec, este de Canadá) para volar hacia Singapur, donde el martes mantendrá con el dirigente norcoreano Kim Jong Un una cumbre histórica, el mandatario estadounidense se dedicó a calmar los ánimos de sus seis socios y a reducir las tensiones creadas sobre todo por su política proteccionista.

Debates productivos

"Tuvimos debates extremadamente productivos sobre la necesidad de intercambios comerciales justos", dijo, e invitó a los otros integrantes del grupo a pensar en la posibilidad de crear una zona de libre comercio entre los siete.

Estados Unidos acaba sin embargo de imponer tasas la importación de acero y aluminio fuertemente resistidas por los otros integrantes del G7.

"Suprimir las tarifas aduaneras, suprimir las barreras no tarifarias, suprimir las subvenciones", fue la propuesta que Trump lanzó durante su rueda de prensa final. "No sé si funcionará, pero lo propuse", dijo.

Sobre Irán, otra línea de fractura con sus socios tras la denuncia por Washington de un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de la república islámica, dijo que "las naciones del G7 están comprometidas con contener las ambiciones nucleares" de Teherán.

Todavía falta saber si este gesto conciliador de parte de un presidente que sólo consagró 24 horas a sus aliados (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón) se traducirá en un comunicado común.

Francia hizo saber el sábado que las discusiones iban "en buena dirección". Existe "una fuerte probabilidad" de un comunicado común entre los siete, que dejaría de todas maneras constancia de las diferencias estadounidenses sobre el tema del cambio climático, según París.

Respecto al comercio, las negociaciones llevarían a que se formule un llamado a la modernización de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un organismo habitualmente muy criticado por Trump.

Según la delegación francesa, el texto podría reconocer que "un marco internacional basado en reglas comunes beneficia a todos, más que una iniciativa bilateral que no conduce a situaciones de ganar-ganar".

"Reincorporar a Rusia"

El presidente estadounidense lanzó por otra parte, desde su llegada a Canadá el viernes, la idea de volver al formato del G8 con el reingreso de Rusia, excluida en 2014 tras la anexión de Crimea. "Sería una cosa positiva", afirmó el magnate de 71 años. Pero los europeos ya han rechazado la idea, y la propia Rusia declinó la invitación.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, dijo que Moscú "nunca pidió volver" al G8 y considera que el G20, un foro ampliado a los países emergentes, es "el formato más promisorio".

En lo inmediato, Rusia está más preocupada en acordar con China e Irán. Los jefes de Estado de los tres países se reunirán durante el encuentro anual de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), en la gran ciudad costera china de Qingdao.

“Ocasión única”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a su encuentro con el líder Kim Jong Un para lograr un acuerdo nuclear con Corea del Norte. "Es una ocasión única", que "no volverá a ocurrir", dijo Trump en una conferencia de prensa antes de retirarse de la cumbre del G7, para empezar su viaje rumbo a Singapur, donde el martes en la mañana prevé reunirse con Kim.

El mandatario se dijo "realmente confiado" antes de este encuentro y aseguró que hasta ahora Pyongyang ha "trabajado muy bien" con Estados Unidos. "¿Cuánto tiempo hará falta para saber si son serios o no? Pienso que puede ser desde el primer minuto", afirmó.

"¿Quién sabe? Puede ser que no funcione. Hay una fuerte posibilidad de que esto no funcione", advirtió. Al menos, agregó, "nos habremos reunido. Nos habremos visto. Y espero que nos apreciemos el uno al otro, que comencemos un proceso".