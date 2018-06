Trump quiere el regreso de Rusia al grupo de países industrializados

En un nuevo desafío del presidente estadounidense horas antes del inicio de la Cumbre del G-7 en Canadá, Donald Trump dijo ayer que quiere que el grupo de países industrializados vuelva a convertirse en el G-8 con la inclusión de Rusia, que fue expulsada tras la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014. Además, Trump se retirará hoy a la mañana, antes del final del encuentro, para ir a Singapur a la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.

“Rusia debería sentarse a la mesa de negociaciones”, dijo Trump en Washington antes de partir a la cumbre en La Malbaie, Canadá, que empezó ayer y terminará hoy. Además, según fuentes diplomáticas, el Kremlin y la Casa Blanca están discutiendo un posible encuentro entre el presidente Vladimir Putin y Trump, según informó la agencia de prensa estatal rusa Ria Novosti. De acuerdo a las fuentes cercanas al Kremlin, Putin preferiría no ver a Trump en Washington, sino en “territorio neutral”.

En la cumbre, el resto de los líderes del G-7 (que además de Estados Unidos está integrado por Canadá, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Italia y Francia) presionarán en el encuentro a Trump para que levante los aranceles al acero y al aluminio que temen pueda desatar una guerra comercial. La confrontación amenaza con quebrar un cuerpo que tradicionalmente -durante sus 43 años de historia- ha buscado encontrar consensos sobre la economía y otros temas.

Trump reanudó su diatriba contra la cumbre ayer a la mañana y se retirará antes de las conversaciones finales, sin un acuerdo consensuado entre los siete países. La Casa Blanca anunció sus planes de viaje después que el anfitrión, Justin Trudeau, y el presidente francés Emmanuel Macron, anunciaran que utilizarán el foro para un pronunciamiento contra los aranceles. “Esperando arreglar acuerdos comerciales injustos con los países del G-7. Si eso no pasa, ¡salimos aún mejor!”, escribió Trump en Twitter. Funcionarios estadounidenses admitieron que probablemente el clima sea excepcionalmente tenso.

Aunque Trump dice que los aranceles son necesarios para proteger a la industria de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea los han denunciado como ilegales y están preparando medidas de represalia.

“Por favor díganle al primer ministro [canadiense, Justin] Trudeau y al presidente [francés, Emmanuel] Macron que están cobrando aranceles masivos a Estados Unidos y creando barreras no arancelarias”, escribió el mandatario estadounidense, que agregó que esperaba “ansiosamente verlos”.

También desacreditó a un “indignado” Trudeau, haciéndole recordar el “cerca de 300%” de tasa aduanera que impone Canadá sobre la leche. En otro tuit dirigido a la Unión Europea y a Canadá, Trump arremetió: “Levanten sus aranceles y barreras o lo haremos mejor que ustedes”.