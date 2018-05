Quién es el inmigrante ilegal que salvó a un bebé en Francia

Mamoudou Gassama es un joven de Mali, Africa, que el sábado 26 de mayo se jugó la vida al escalar cuatro pisos de un edificio de París para salvar a un bebé que colgaba del balcón. Este "hombre araña" se convirtió rápidamente en héroe nacional y fue recibido por Emmanuel Macron, el presidente francés.

Gassama llegó a París en septiembre de 2017 en forma ilegal. Con sólo 22 años, escapó de la violencia étnica y de la desesperación que impera en su país. Mali es uno de los países más pobres de Africa.

"Dejé Mali hace mucho tiempo. Crucé Niger, Burkina Faso. Atravesé el mar en un barco desde Libia y llegué a Italia", explicó Gassama a la prensa. Y recordó que en su embarcación iban "muchas personas" y que la experiencia fue "muy difícil".

La decisión valiente de este joven africano fue aprovechada políticamente por el presidente Macron, quien lo condecoró y le confirmó que recibirá la ciudadanía francesa. Además, el inmigrante recibirá un trabajo legal: será bombero.

El joven explicó al canal BFMTV que decidió actuar al ver que había “mucha gente gritando”. Entre esa marea de ruido y bocinas de la policía “salí corriendo para ver la forma de salvarlo. Logré agarrarme a un balcón, subí así y gracias a Dios lo salvé”, detalló.

He got a French citizenship, a job and got to meet the president of France.

Africa's own Spiderman. pic.twitter.com/IJKG9mDJxx