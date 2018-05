Renunció el presidente de Paraguay para asumir como senador en junio

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, renunció a su puesto al frente del gobierno, a semanas de finalizar su mandato. "Ratifico mi propósito de seguir sirviendo a nuestro país y a nuestra gente con dignidad y patriotismo desde el Poder Legislativo de la Nación", escribió en el comunicado.

Mediante una nota enviada al Congreso Nacional, el mandatario dimitió al Ejecutivo con el propósito de jurar como senador a finales de junio, cargo para el que fue electo para el período 2018-2023 en los comicios presidenciales del 22 de abril, cuando Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, fue elegido como su sucesor.

El objetivo de Cartes es asumir su banca de legislador activo tras recibir el respaldo de la Corte Suprema de Justicia para poder postularse, pese a que la Constitución reserva para los ex presidentes plazas vitalicias con voz pero sin voto.

"Hemos trabajado a lo largo de estos casi cinco años con total dedicación para lograr el desarrollo de nuestra gran nación y ratifico mi propósito de seguir sirviendo a nuestro país", explicó Cartes en su renuncia al tiempo que agradeció al Honorable Congreso Naci​​​​​​​onal por el acompañamiento a las gestiones, a todos los que se esforzaron desde los diferentes sectores y "a todos los paraguayos, por permitirnos lograr un país más próspero, previsible y transparente". Ante este panorama, la ex jueza de la Corte Suprema y actual vicepresidenta, Alicia Pucheta, debería asumir el cargo en las próximas horas. Así, se convertirá en la primera mandataria en la historia del país, aunque por un breve lapso dado que Benítez jurará el 15 de agostoa.

Por su parte, el Senado deberá reunirse mañana miércoles para aprobar o rechazar la dimisión, que tiene que ser aceptada por una mayoría en las dos cámaras legislativas, lo que genera incertidumbre ya que no se sabe si en el Senado contará con los 23 votos necesarios de entre los 45 miembros de esa cámara. En Diputados se necesitan 41 votos de los 80 miembros.