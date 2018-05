Ordenan a fuerzas federales despejar las rutas bloqueadas

El presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó este viernes el uso de "fuerzas federales de seguridad" para despejar las rutas bloqueadas desde hace cinco días por una huelga de camioneros.

"Accioné a las fuerzas federales de seguridad para desbloquear carreteras", dijo Temer al día siguiente de alcanzar un acuerdo con camioneros; una tregua de 15 días que de todos formas no puso fin a la medida de fuerza.

"Muchos camioneros están haciendo su parte, pero desafortunadamente una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población", afirmó el presidente en una breve comunicación desde el Palacio de Planalto, en Brasilia.

La huelga ya dejó al aeropuerto de Brasilia sin combustible. En San Pablo casi no hay taxis, y en algunos locales de McDonalds no había pan este viernes, según pudo confirmar la corresponsal de Clarín en esa ciudad.

"El alcalde de San Pablo, Bruno Covas, decidió decretar el estado de emergencia este viernes. La medida permite que la alcaldía realice compras sin licitación, requise o aprehenda bienes privados, como por ejemplo el combustible que esté almacenado en una estación de servicio", informó la alcaldía en un comunicado.

Las cadenas de montaje de la industria automovilística, que emplean a unas 132.000 personas, cesaron totalmente sus actividades, informó la asociación de fabricantes Anfavea.

El puerto de Santos (sudeste), el mayor de América latina, sigue sin recibir camiones, aunque la carga almacenada asegura aún los embarques de esta potencia exportadora de productos agropecuarios y de materias primas.

La escasez provocó una disparada en los precios de los alimentos en todo el país, que cuenta con un escaso desarrollo del transporte ferroviario.