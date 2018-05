EE.UU. acusó a Nicolás Maduro

Estados Unidos acusó este viernes al Gobierno de Venezuela de cometer "crímenes contra la humanidad" al "matar de hambre a su propio pueblo" como hacía el "régimen de Pol Pot" en Camboya en la década de 1970, y advirtió de que Washington "no tiene límites" en su respuesta y planea aumentar sus sanciones.

"Me siento tentado a compararles con el régimen de Pol Pot, y no en el aspecto del genocidio, evitemos la hipérbole", dijo Juan Cruz, el principal asesor para Latinoamérica del presidente, Donald Trump, en un acto en el Consejo de las Américas en Washington.

"Hablemos mejor en términos de cómo están matando de hambre a su propio pueblo y cómo usan la comida para la manipulación política, es repugnante. Si eso no son crímenes contra la humanidad, no sé qué lo es, y el mundo hará que rindan cuentas", añadió.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció hace un año que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes "de lesa humanidad", y convocó a una serie de audiencias para examinar esa posibilidad.

Pero hasta ahora, el Gobierno de Trump no había denunciado explícitamente la existencia de crímenes de ese tipo, y lo hizo cuatro días antes de la prevista presentación de un informe elaborado por expertos de la OEA con el objetivo de determinar si hay base para denunciar a Venezuela ante el tribunal de La Haya.

Preguntado al respecto, un funcionario de la Casa Blanca dijo a EFE que Estados Unidos "revisará el informe de la OEA" cuando salga a la luz y "conversará con socios" del continente y otras regiones sobre el tema "si es apropiado".

Cruz, que ocupa el cargo de director para las Américas en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, advirtió además de que las "opciones" de Estados Unidos para responder al Gobierno del presidente Nicolás Maduro "no tienen límites".

"Seguiremos presionando para restaurar la democracia en Venezuela. Intentaremos formas de llevar la ayuda alimentaria a ese país, a pesar de la resistencia constante del régimen a aceptar que necesitan comida y su rechazo a todas las ofertas de ayuda humanitaria", afirmó el alto funcionario.

"Seguiremos sancionando a aquellos que necesitemos sancionar, especialmente al nivel más alto, y a los que están robando al pueblo venezolano y decidiendo llenarse los bolsillos y enriquecer a sus secuaces en lugar de usar ese dinero para comprar comida", agregó.

En ese sentido, adelantó que la Casa Blanca está considerando "sanciones individuales y a sectores", incluso aquellas que puedan afectar "al petróleo", aunque lo hará de forma "muy cuidadosa", sin olvidar "el efecto que esto puede tener en el pueblo venezolano".