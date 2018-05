La ONU acusa a Israel de “matar de manera indiscriminada” en Gaza

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que Israel mata de una forma que “parece indiscriminada” y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza (la de la Franja de Gaza) no justifica el uso de munición letal.

“Parece que cualquiera puede ser asesinado o herido; mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700 metros de la valla. Dispararon a un amputado doble, ¿qué amenaza es un amputado?”, afirmó el portavoz en Ginebra de la Oficina, Rupert Colville. “Parece bastante claro que se está matando de forma indiscriminada”, precisó Colville. “El uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, no el primero y debe responder a una amenaza a la vida. El intento de saltar o dañar una valla, o lanzar cocteles molotov no es claramente una amenaza de muerte”, subrayó el portavoz. Colville dijo estar en “shock” porque la represión israelí de las protestas palestinas se haya saldado con “docenas de asesinados y centenares de heridos”.

Israel festejó este lunes el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, lo que ha provocado multitudinarias protestas en Gaza, donde más de 55 personas han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden israelíes. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. ha pedido a las autoridades israelíes que “cejen inmediatamente el uso de munición real”. “El derecho a la vida debe ser respetado”, agregó, y solicitó que los responsables de “horribles violaciones de los derechos humanos rindan cuentas”. Finalmente, pidió a la comunidad internacional que “se asegure que las víctimas obtienen justicia”.



Seis niños muertos

Una bebé de 8 meses murió esta noche debido a la asfixia producida por los gases lacrimógenos lanzados por el Ejército israelí en Gaza durante las protestas de ayer, a las que su madre la llevó, informaron fuentes oficiales palestinas. Ashaf al Qedra, portavoz del Ministerio de Salud palestino, confirmó hoy de la muerte de la pequeña, Laila al Gandor. Al menos otros 5 niños murieron el lunes en las manifestaciones contra la inauguración de la Embajada de EE. UU. en Jerusalén y en el marco de la Gran Marcha del Retorno, según denunció la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha).

“Cincuenta y ocho personas murieron en la frontera entre Gaza e Israel, entre ellos seis niños y un trabajador de salud, según datos verificados por Naciones Unidas”, afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Ocha, Jens Laerke.