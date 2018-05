Tensión internacional por la salida de Trump del pacto nuclear con Irán

En otra decisión trascendental de política exterior, Donald Trump sacará a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y volverá a imponer sanciones a Teherán, en un giro que amenaza con crear un nuevo foco de tensión en Medio Oriente y tensar las relaciones de Washington con sus aliados tradicionales europeos.

“Estoy anunciando hoy que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán”, dijo el presidente en un duro discurso en la Casa Blanca. Agregó que “instaurará el mayor nivel de sanciones” contra la República Islámica. “Cualquier nación que ayude a Irán también será sancionada; Irán, en su búsqueda de armas nucleares, también será sancionada fuertemente por Estados Unidos. No seremos rehenes de un chantaje nuclear”, afirmó.

El presidente reactivó así una línea dura con Teherán que podría volver a atenazar su economía y provocar una disrupción en el mercado internacional de petróleo. Trump había anticipado su decisión en un llamado telefónico con el presidente Francia, según revelaron los medios.

“En teoría, el acuerdo debía proteger a Estados Unidos y sus aliados de las armas atómicas de Irán, pero el acuerdo permitió que se enriqueciera de uranio. No ha habido acción más peligrosa de Irán que su intento por conseguir armas nucleares”, dijo Trump.

Para el presidente, su decisión demuestra que “Estados Unidos no hace amenazas en vano”. “Cuando hago promesas, las cumplo. De hecho, [el secretario de Estado] Mike Pompeo está viajando a Corea del Norte para preparar mi encuentro con [el líder norcoreano] Kim Jong-un y esperamos que haya un acuerdo”, subrayó el presidente.

Trump dijo que el acuerdo, uno de los principales logros de la política exterior de su predecesor, el demócrata Barack Obama, no aborda el programa de misiles balísticos de Irán, sus actividades nucleares más allá de 2025 ni su papel en los conflictos en Yemen y Siria.

El acuerdo nuclear fue una de las construcciones multilaterales más complejas de las últimas décadas. Demandó meses de negociaciones en la que participaron los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania, conocidos como el “P5+1”, y la Unión Europea, además de Irán. Arabia Saudita e Israel respaldan la salida de Estados Unidos del pacto, mientras que Teherán ha advertido que dejarlo sería un “grave error”.