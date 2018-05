Ex médico de Trump reveló que él escribió su propio informe de salud

Harold Bornstein, el ex médico personal del presidente estadounidense, Donald Trump, confesó en una entrevista a CNN que cuando estaba en campaña para llegar a la Casa Blanca fue el propio magnate quien escribió el informe en el que se describía su excelente estado de salud.

“El dictó toda la carta. Yo no escribí esa carta”, reveló Bornstein en la entrevista con la señal estadounidense. La misiva, hecha pública por la campaña de Trump, aseguraba que “la fortaleza física y resistencia” del empresario reconvertido en político eran “extraordinarias”.

Bornstein, quien fue médico personal de Trump durante más de tres décadas, cobró notoriedad durante la campaña electoral de 2016, cuando afirmó que si su paciente ganaba los comicios sería “el individuo más sano jamás elegido para la Presidencia”. “Si es elegido, el señor Trump, puedo declararlo inequívocamente, será el individuo más sano jamás elegido para la Presidencia”, ensalzaba el texto publicado en diciembre de 2015.

Bornstein, conocido por su pelo largo y sus anteojos redondos, aseguró que Trump le dictó la carta mientras él y su esposa conducían por el Central Park, reseñó la agencia de noticias DPA. “Trump dictaba la carta y yo debía decirle lo que no podía poner. Pasaron a llevarse su carta a las 4 de la madrugada o algo así”, indicó.