Firme compromiso a trabajar por “una completa desnuclearización”

Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieron a trabajar hacia una “completa desnuclearización” de la península durante el histórico encuentro que celebraron este viernes. “El Norte y Sur confirman el objetivo común de lograr, por medio de una completa desnuclearización, una península coreana libre de armas nucleares”, indicaron en una declaración conjunta.

Asimismo, indicaron que este año buscarán “un fin permanente” a la Guerra de las Coreas, que terminó en 1953.

Así pondrán fin a 65 años de hostilidades después de que el conflicto terminó en un armisticio, y no en un tratado de paz.

Kim y Moon indicaron en su declaración que planearán reuniones con Estados Unidos y posiblemente China “con el fin de declarar un fin a la guerra y establecer un régimen de paz permanente y sólido”, declararon los mandatarios.

En su declaración, los líderes coreanos indicaron que llevarán a cabo una “coordinación cercana” para asegurarse de que “no se repita la desafortunada historia” en la que los acuerdos intercoreanos pasados fracasaron.

“Quizás habrá adversidades, dificultades y frustraciones en nuestro camino”, declaró Kim Jong-un, “pero la victoria no puede lograrse sin dolor”.

La declaración surgió después de que ambos líderes sostuvieran conversaciones durante la histórica reunión, en la que Kim Jong-un se convirtió en el primer líder de su país en cruzar la frontera hacia el sur desde 1958.

Y surge tras meses de tensiones y retórica beligerante en la región y en el mundo por el controvertido programa nuclear de Corea del Norte. Los mandatarios no dieron a conocer los detalles de cómo será llevada a cabo la desnuclearización y muchos analistas se muestran escépticos sobre lo que dicen es “el aparente entusiasmo de compromiso” de Corea del Norte.

Al mismo tiempo, hace unos meses, cuando Corea del Norte continuó con sus pruebas nucleares e incrementó su retórica, muy pocos pensaban que fuera posible un acercamiento como el que ahora se está viendo.

El cambio de Kim ocurrió en enero, cuando sugirió que “estaba abierto al diálogo” con Corea del Sur. Y un mes después ambos países marcharon bajo una misma bandera en la ceremonia de inauguración de las Olimpíadas de Invierno.