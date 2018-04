Estados Unidos no será “manipulado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que en “las próximas semanas” se reunirá con el dictador norcoreano Kim Jong-un, pero aseguró que no será “manipulado” en ese encuentro.

“Estados Unidos ha sido manipulado, porque había un tipo diferente de líder. Nosotros no seremos manipulados, y espero que podamos alcanzar un acuerdo”, dijo Trump en conferencia de prensa con la canciller de Alemania, Angela Merkel.

“No repetiremos errores de las administraciones anteriores, la presión se mantendrá hasta que la desnuclearización sea completa”, afirmó.

“Las cosas han cambiado radicalmente desde hace solo unos pocos meses; desde los intercambios de insultos (…). Me reuniré con Kim pronto y esperemos que sea (un encuentro) productivo”, declaró Trump durante una rueda prensa celebrada en la Casa Blanca junto a la canciller alemana Angela Merkel.

Por su parte, Merkel alabó la “fuerza” de Trump al establecer una política de sanciones contra Pyongyang que “ha abierto nuevas posibilidades”, aunque advirtió que ambos países se mantendrán “vigilantes” hasta que el programa nuclear norcoreano llegue a su fin.

Las declaraciones de ambos líderes se producen en el marco de la visita oficial de la canciller a Washington, a donde llegó, y coincide con el encuentro entre los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in.

El republicano, además, volvió a poner en duda el acuerdo nuclear con Irán. “Siempre que hay un problema, Irán está allí”, se quejó y advirtió que no permitirá que el régimen persa tenga armas atómicas.

Merkel, respaldó al republicano y afirmó que el acuerdo multinacional firmado en 2015 con Irán “no es suficiente” para controlar las “ambiciones” de Teherán en materia nuclear. Para la canciller, el pacto “es un primer paso” para desacelerar y verificar el programa nuclear iraní.