Ordenan liberar a Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional resolvió a favor del habeas corpus presentado por el ex presidente Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia, y ambos recuperarán la libertad tras 9 meses de prisión preventiva.

Humala está preso en el penal de Diroes, mientras que la ex primera dama está recluida en el Anexo del penal de Mujeres de Chorrillos.

La decisión se dio por una votación mayoritaria de 4 contra 3 votos, tras varias semanas de debates y la incorporación del magistrado Eloy Espinoza Saldaña, quien se encontraba de vacaciones, precisó la información, que aún no ha sido oficializada por el TC.

El ex presidente y su esposa fueron encarcelados en julio pasado de manera preventiva mientras se les investiga por los presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011 y del gobierno venezolano en los comicios de 2006.