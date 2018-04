Renunció la presidenta de Madrid tras un escándalo por robar cremas en un súper

Renunció ayer la presidenta regional de Madrid, Cristina Cifuentes, como consecuencia del escándalo por irregularidades en su título de master universitario y el mismo día en que se difundió un video en el que aparentemente se la ve cuando hurta cosméticos en un supermercado.

“Me llevé por error y de manera involuntaria unos productos por 40 euros”, dijo este miércoles la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Dos potes de crema facial que aparecieron en su bolso sin pasar por caja en un supermercado situado frente a la Asamblea de Madrid, en Vallecas.

El video de 2011 en el que ella entra en un cuarto con un guardia de seguridad, vacía el bolso y cuenta dinero, la empujó a dimitir de su cargo principal. Lo hace denunciando que las imágenes, publicadas por OkDiario y que nunca llegaron a manos de la Policía Nacional, circulaban desde hace años y corresponden a una trama: “Todos ustedes saben que he sido espiada”.

“Tomo esta decisión por mi familia, para que no sigan sufriendo este calvario”, dijo Cifuentes, del Partido Popular (PP), al comparecer ante los medios para anunciar su dimisión.

Sostuvo que su renuncia era una decisión “meditada”, que tenía previsto anunciar el 2 de mayo, y que se debe a una “campaña de acoso y derribo” que “dejó de ser política para convertirse en personal”.

La dirigente, que atravesaba un momento delicado a raíz del escándalo por la obtención de un título de master de forma irregular, se encontró envuelta en otra polémica por la aparición del video publicado por el periódico digital OKDiario, en el que se ve cómo es sorprendida cuando supuestamente hurtaba unas cremas en un supermercado de Madrid.

“Este video obedece a un error involuntario, una compra en la que me llevé por error unos productos por un valor de 40 euros, que luego aboné”, aseguró la política madrileña al referirse a la cinta que fue difundida por un medio afín a su propio partido.

“Cometí muchos errores en mi vida, también me salté semáforos, pero toda mi vida se ha puesto en tela de juicio con un interés determinado de acabar conmigo”, agregó Cifuentes, a quien la oposición estaba dispuesta a desplazar mediante una moción de censura.

Cifuentes gobernaba en minoría debido a un acuerdo con los liberales de Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, quien como consecuencia de los títulos fraudulentos -que llevó a la apertura de una investigación de la propia Universidad y la Fiscalía- exigió su cabeza para seguir apoyando al PP.