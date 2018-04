Estado Islámico dice no estar derrotado

En su primer comunicado oficial en 10 meses, Abu Hassam al Muhajir habló durante una hora en un mensaje difundido a través de redes sociales encriptadas. Aunque el grupo apenas conserva el 3 por ciento del territorio que habían conquistado en Siria e Irak, desafió a quienes lo dan por acabado

Tras un silencio de casi 10 meses causado por una seguidilla de derrotas militares, el grupo terrorista Estado Islámico (Isis, en inglés) hizo un llamado a iniciar una campaña de violencia centrada en Medio Oriente, especialmente en los estados cercanos a Siria.

En una grabación de una hora difundida a través de la aplicación de mensajería Telegram, el vocero Abu Hassan al Muhajir pidió a los terroristas y simpatizantes del grupo que apuntaran contra los gobiernos y líderes de países árabes, a los que llamó "apóstatas", según reportaron el New York Times y el sitio de monitoreo yihadista Site.

En especial el grupo llama a realizar ataques en Irán, que en los últimos años ha estado apoyando al régimen sirio de Bashar al Assad y ha realizado operaciones contra el Isis.

Se trata de un cambio importante con respecto al último mensaje en el que el portavoz llamó hace 10 meses a una campaña de atentados terroristas en ciudades de Europa y Estados Unidos.

En ese tiempo el Isis fue finalmente expulsado de las últimas grandes ciudades que controlaba, aferrándose ahora a apenas un 3% del territorio que llegó a dominar en Siria e Irak y ubicado en el medio de un desierto casi sin población.

A pesar de que grandes potencias como Estados Unidos y Rusia, y poderes regionales como Turquía y el régimen de Irán, apoyaron estas campañas militares contra los terroristas, las acciones en el terreno fueron encaradas por soldados y milicianos musulmanes de Siria e Irak, contra los que ahora el Isis parece querer concentrar su violencia.

"No hay diferencia entre luchar contra los líderes de Arabia Saudita, Egipto, Irán y los Palestinos, o luchar contra los cruzados de Estados Unidos, los rusos o los europeos", señaló Abu Hassan al Muhajir, sucesor del fallecido Abou Mohamed Al Adnani.

En especial los centros de votación en Irak, que tendrá elecciones parlamentarias el 12 de mayo, y todo proceso democrático son "un objetivo de nuestras espadas, así que manténganse alejados y caminen cerca de ellos", advirtió.

En su mensaje el portavoz intentó justificar la matanza de musulmanes citando textos antiguos de la tradición sunita wahabista que el ISIS profesa, y por la cual podrían considerar a los demás fieles que no le juren lealtad como apóstatas.

Desde sus inicios el grupo terrorista utilizó esta interpretación para matar libremente a musulmanes chiitas, pero este giro lo ubica en el camino a masacrar también a sunitas, a quienes siempre dijo representar.

Al Muhajir también aprovechó el mensaje para ratificar su lealtad al líder del Isis, Abu Bakr al Baghdadi, del que nada se sabe y que ha sido declarado muerto muchas veces, aunque el grupo lo ha negado siempre.