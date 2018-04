Cuba propone a Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro

Emocionado y con ojos llorosos. Así recibió Miguel Díaz-Canel su nominación como nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba, en sustitución de Raúl Castro y a propuesta del propio líder cubano.

Se trata de un cambio histórico para la isla: por primera vez en más de cinco décadas un Castro no presidirá el gobierno. Díaz-Canel es el máximo representante de la nueva generación del régimen que no participó en la revolución de 1959.

La emoción de Díaz-Canel no era gratuita. Como ha ocurrido momentos antes con Esteban Lazo, ratificado al frente del Parlamento, contó con el apoyo parlamentario para ser el nuevo presidente de Cuba. Lazo obtuvo 604 votos de los 604 diputados presentes.

A Díaz-Canel le esperan enormes desafíos. Tras asumir el poder, Raúl inició una tibia apertura económica, que todavía no ha logrado sacar a la isla del estancamiento. La relación con los Estados Unidos de Donald Trump también se anticipa complicada: desde la Casa Blanca dejaron en claro que sólo ven un cambio de nombres, pero no de régimen.

La única lista propuesta en la Asamblea cubana cuenta con otro histórico, Salvador Mesa Valdés, como vicepresidente primero, y con cinco vicepresidentes, entre quienes destaca el comandante Ramiro Valdés, hombre muy cercano a Fidel Castro, ministro de Interior durante décadas y enlace con el gobierno de Hugo Chávez en Caracas.

Entre los integrantes del Consejo de Estado destacan el jefe del Ejército, Leopoldo Cintra Frías, el canciller Bruno Rodríguez y el escritor Miguel Barnet. Todos ellos repiten en el cargo.

La Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano empezó ayer por la mañana la doble jornada histórica que terminará hoy El Palacio de Convenciones de La Habana recibe la sesión constitutiva de una legislatura que se prolongará durante cinco años.

Todos los focos, incluidos lo de la Televisión Cubana, que transmiten en directo la sesión constitutiva de la novena Asamblea revolucionaria, apuntaron desde un primer momento a Díaz-Canel, que cumple 58 años el viernes, y llegó al hemiciclo acompañando a Raúl Castro y junto con los dos históricos de Sierra Maestra: el vicepresidente segundo, José Ramón Machado Ventura, y el comandante, Ramiro Valdés. El primero, conocido como “Venturita”, es la mano derecha de Raúl y el segundo, el favorito de Fidel Castro, encargado también de trasladar a la Venezuela de Chávez los sistemas de la inteligencia cubana.