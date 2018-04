Nuevo revés de la Corte: el Supremo postergó debate que podría liberar a Lula

El Supremo Tribunal Federal de Brasil postergó hasta la semana que viene el tratamiento de una causa que permitiría la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el sábado, condenado por corrupción, anunció el juez Marco Aurelio Mello.

De esta forma, se reduce la expectativa sobre la sesión de hoy de la Máxima Corte frente a la posibilidad de ratificar la prisión o liberar al ex mandatario brasilero, condenado a 12 años y un mes detención, sentencia que cumple desde el sábado.

El juez Mello decidió postergar por cinco días hábiles el tratamiento de la acción de inconstitucionalidad que había presentado el Partido Ecológico Nacional (PEN), conocido como Patriotas. Esto se debe a que surgió un conflicto de último momento: el partido derechista anunció que quiere retirar la demanda porque puede beneficiar a Lula.

Se trata de una crucial decisión de la corte para ver si mantiene la jurisprudencia de 2016, a pedido de la Operación Lava Jato, de que los condenados en segunda instancia pueden ir a la cárcel, contra lo que afirma la Constitución, que permite seguir en libertad todas las fases de la Justicia.

Existe otra acción de inconstitucionalidad contra la prisión en segunda instancia -el caso del líder del Partido de los Trabajadores- que fue presentada por la Orden de Abogados de Brasil. La votación que se preveía hoy generó una gran tensión en la primera semana con Lula preso.

En tanto, el juez Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato, prohibió, por considerar “privilegios”, visitas políticas al ex mandatario en la Superintedencia de la Policía Federal en Curitiba, adonde fueron nueve gobernadores, que repudiaron la prohibición del ingreso. “Esto va en contra de todos los procedimientos”, dijo el gobernador de Maranhao, Flavio Dino.

En verdad, una jueza de ejecución penal fue la que negó el pedido, pero cumpliendo la determinación de Moro. El juez Moro, al participar de un evento organizado por el grupo mediático RBS en Porto Alegre, dijo que el habeas corpus del miércoles pasado que mantuvo la jurisprudencia en el caso Lula “mantuvo la seguridad jurídica en Brasil”.

“No se puede cambiar la ley por una u otra persona”, esgrimió, y destacó el voto de la jueza suprema Rosa Weber, que era considerada indecisa y votó en contra de Lula, pese a que llegó a ese cargo impulsada por la ex presidenta Dilma Rousseff, del PT.

El voto de Weber será clave en la votación sobre la detención en segunda instancia.