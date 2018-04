Lula pasó su primera noche en la celda: 9 heridos por disturbios durante su ingreso

El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva quedó preso el sábado por la noche en Curitiba, tras un proceso judicial que lo condenó a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.

Tras el ingreso del ex mandatario a la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde empezó a cumplir su pena, hubo disturbios en la entrada del edificio y la policía tuvo que lanzar bombas de estruendo y disparar balas de goma para dispersar a los manifestantes que lanzaron palos y piedras contra los agentes. Nueve personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad.

El juez Ernani Mendes Silva Filho prohibió que haya manifestaciones en los alrededores de la sede de la Policía Federal de Curitiba en la que quedó alojado Lula, porque esas protestas “pueden ocasionar trastornos a los vecinos de la región y grave lesión al orden de la seguridad”.

Lula se mantuvo atrincherado durante dos días en el sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo y desafió la orden de detención del juez federal Sergio Moro. Tras horas de brindar un discurso combativo, el ex mandatario dejó la sede sindical y fue arrestado.

Cómo es la celda

Para recibirlo en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, las autoridades transformaron una de sus salas en una celda especial de 15 metros cuadrados. La habitación posee una cama simple, un armario y un baño privado.

El juez Moro emitió la orden de arresto contra Lula, a quien dio plazo hasta las 5 de la tarde del viernes pasado para que se entregara a la policía en Curitiba, 417 kilómetros (260 millas) al suroeste de Sao Bernardo do Campo.

El año pasado, Moro condenó a Lula acusado de favorecer a una constructora a cambio del compromiso de un apartamento frente a la playa. La condena fue ratificada en enero por una corte de apelaciones. El ex presidente niega haber cometido delito alguno en este y otros casos que están pendientes de juicio.

Los opositores a Lula celebraron su arresto con fuegos artificiales y champagne. “Creo que un mejor Brasil es posible para mis hijos. Es una demostración de que ya nadie está por encima de la ley y tiene garantizada la impunidad”, señaló uno de los manifestantes, Walter Passos.