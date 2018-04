Condenaron a la ex presidenta de Corea del Sur

La ex presidenta surcoreana, Park Geun-hye, fue condenada este viernes por un tribunal de Seúl a 24 años de prisión por su papel en la trama de corrupción de la “Rasputina”, que forzó su destitución en enero de 2017.

La sentencia, cuya lectura fue televisada en directo durante casi dos horas, considera probado que la ex presidenta conservadora y su amiga Choi Soon-sil, conocida como la “Rasputina”, crearon una vasta red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Samsung, Hyundai o Lotte. Park Geun-hye fue declarada culpable de abuso de poder, corrupción y coerción.

“La acusada es culpable de abuso de poder”, declaró el juez Kim Se-yoon, afirmando que la ex presidenta forzó a empresas surcoreanas a pagar 77.400 millones de wones (59 millones de euros, 72 millones de dólares) a dos fundaciones controladas por su confidente en la sombra y “amiga de 40 años” Choi Soon-sil.

Park, de 66 años, lleva detenida de manera preventiva desde marzo de 2017 y ha sido el primer jefe de Estado surcoreano destituido en democracia, cuyo cese motivó un adelanto electoral que deparó en mayo del año pasado la victoria del liberal Moon-Jae-in.

El tribunal presidido por el juez Kim Se-yoon condenó además a la ex mandataria a pagar una multa de 18.000 millones de wones (13,7 millones de euros/16,8 millones de dólares).

La fiscalía había pedido para ella 30 años de prisión y el pago de una multa de 118.500 millones de wones (90 millones de euros/95 millones de dólares).