Lula da Silva resiste y sus abogados negocian para que se entregue el lunes

Miles de personas llegaron al Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo. Allí se esperaba el discurso de Lula, que está atrincherado en el lugar desde la noche del jueves.

Sin embargo, su intervención -hasta el momento- está suspendida y el plazo de entrega ya se venció. Es que el magistrado le dio hasta las 17 de ayer para presentarse voluntariamente ante las autoridades en Curitiba, donde está el penal en el que será recluido.

Los medios locales informaron, sin embargo, que el equipo de abogados negocia nuevos plazos y lugar de entrega. Los abogados de Lula buscan que se concrete recién el lunes.

El principal argumento que esgrimen es que este sábado se celebrará una misa en memoria de su mujer, Marisa Leticia, que hoy cumpliría 67 años.

Anoche se decía que Lula podía ganar más tiempo si no se entregaba a la tarde, ya que por una cuestión de procedimiento podría ser detenido recién este sábado debido a que la Policía Federal brasileña está impedida constitucionalmente de cumplir órdenes de captura en horas de la noche.

En tanto, la decisión de cancelar el discurso respondería a un consejo de los propios letrados que lo asesoran, ya que una intervención encendida podría considerarse un “desafío” a la orden de Moro. Técnicamente Lula no está prófugo porque si bien el magistrado le dio un plazo para presentarse voluntariamente, su paradero es conocido, así que si la Policía quiere detenerlo sabe dónde está.

Fuentes de la Policía no descartaron que el ex presidente (2003-2010) se entregue en alguna dependencia de San Pablo y de allí sea trasladado a Curitiba, donde ingresará a una “sala especial”, que cuenta con “una cama, con una mesa con sillas y un baño” y que está aislada del resto de los detenidos.

Esa “sala especial” reservada para Lula tiene 15 metros cuadrados, se ubica en el cuarto piso de la sede y ha sido habilitada para él en virtud de su condición de ex mandatario. La Policía indicó además que el líder del Partido de los Trabajadores sólo podrá recibir visitas los miércoles de sus familiares más próximos, mientras que el resto necesitará una autorización judicial.

En la sede de la Policía Federal de Curitiba se encuentran 20 detenidos, siete de ellos por el caso Petrobras, el gigantesco escándalo de corrupción destapado en el seno de la petrolera estatal por el que ha sido condenado Lula, además de otros importantes políticos y empresarios.