El juez Moro ordenó la detención del ex presidente Lula da Silva

Lula da Silva tiene tiempo hasta hoy a las 17 (hora local) para entregarse a la Policía Federal para iniciar la ejecución de la pena de 12 años y un mes de prisión en el caso del tríplex de Guarujá.

“En relación a Lula, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 horas del día 6 de abril, cuando deberá cumplirse el mandamiento de prisión”, escribió Moro, emblema de la operación anticorrupción “Lava Jato”.

Minutos antes de la decisión de Moro, el Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF-4) envió al juez federal un oficio que le daba el aval para detener al ex presidente en el proceso por el tríplex de Guarujá. Firmado por el juez Nivaldo Brunoni, el documento informa que el proceso terminó en la segunda instancia, aunque la defensa de Lula aún tiene derecho a un recurso en TRF-4.

La defensa del ex presidente -que lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil- intentó evitar su prisión con un habeas corpus preventivo en el Supremo Tribunal Federal (STF). Sin embargo, el recurso fue denegado la noche del miércoles tras una sesión de más de 11 horas en el máximo tribunal por 6 votos contra 5.

El 12 de julio de 2017, Moro había condenado a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del Lava Jato. Lo halló culpable de recibir como soborno en especie de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá, a cambio de garantizarle a la empresa contratos con la estatal Petrobras. Los sobornos fueron estimados en un valor de 1,2 millones de dólares.

Meses más tarde, en enero pasado, por unanimidad los tres jueces del TRF4 no sólo confirmaron la condena por corrupción contra el ex presidente, sino que también aumentaron la pena a 12 años y un mes de prisión.

Resguardado de la atención mediática, este miércoles Lula intentó aparentar que no prestaba mucha atención al juicio del Tribunal Supremo.

Se mostró “tranquilo” e incluso comentó el golazo de chilena de Cristiano Ronaldo en el partido en el Juventus, según contaba un miembro del Partido de los Trabajadores (PT).

Pero lejos de la versión “oficial”, trascendió que nunca se había visto a Lula tan “afectado” desde la muerte de su mujer, Marisa Leticia.