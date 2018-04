La Corte rechazó un habeas corpus de Lula Da Silva y lo enviarán a prisión

El ex presidente brasileño y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva deberá cumplir una pena de 12 años y un mes de cárcel, luego de que se confirmara en la corte suprema el rechazo a un habeas corpus que le hubiera garantizado la libertad.

Pasadas nueve horas de sesión, la corte reunió seis votos contra cinco a favor de rechazar el recurso de Lula, por parte de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial de Brasil.

Aunque desempató la presidenta del cuerpo, Carmen Lúcia Antunes, el voto clave fue el de la ministra Rosa Weber, que le dio lo que parece ser el golpe de gracia a las pretensiones de Lula, con un argumento contradictorio: dijo que votaba contra el habeas corpus para respetar la jurisprudencia abierta por la corte en 2016, que ella rechazó en su momento.

Empero, aclaró que personalmente no estaba de acuerdo, lo cual le valió el reproche de su colega Marco Aurelio Mello: “Esto va a los anales del Supremo Tribunal”.

Lo que estaba en juego es si en Brasil un condenado en dos instancias -como Lula- puede ser detenido, como lo resolvió la corte en 2016, o debe esperar a todas las instancias, como marca la Constitución.

Tras el voto de Weber, manifestantes del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y movimientos sociales levantaron sus actos frente al Congreso Nacional.

La decepción también abarcó el ímpetu militante que había en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo.

Weber siguió la línea del instructor del caso, Edson Fachin, y los votos de sus colegas Luis Barroso y Alexandre de Moraes de que la prisión en segunda instancia es posible y no hiere la Constitución.

Fachin, Weber y Barroso fueron tres jueces nombrados por la entonces presidenta Dilma Rousseff, del PT.

En San Pablo, cerca de la Avenida Paulista, la zona más rica de la ciudad, se escucharon bocinazos y grupos derechistas como Vem para Rua y Movimiento Brasil Libre pidieron celebrar el voto de Weber, que cambió la tendencia del voto.

Aún restaba un suspiro de negociación dentro del tribunal para evitar la prisión de Lula: fue lanzada la idea de que un juez pidiera un cuarto intermedio sin plazo hasta que se trate un pedido de inconstitucionalidad de la prisión en segunda instancia, que espera ser tratada en la corte.

La presidenta de la corte, Carmen Lúcia Antunes, se negó a tratar la inconstitucionalidad antes del habeas corpus de Lula, lo que le valió un renovado achaque del ministro Mello.