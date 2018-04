El gas no vino de Rusia

El jefe del laboratorio militar británico de Porton Down, Gary Aitkenhead, afirmó no haber podido determinar que el agente neurotóxico usado para envenenar al ex espía ruso Sergei Skripal procedía de Rusia, en una entrevista con Sky News este martes.

“Hemos sido capaces de identificar que se trata de Novichok, de identificar que era un agente neurotóxico de tipo militar”, afirmó. Pero “no hemos identificado su origen exacto”, agregó, precisando que el gobierno británico había utilizado “varias otras fuentes para llegar a sus conclusiones”.

Londres designó a Rusia como responsable del ataque perpetrado a principios de marzo en Salisbury, en el sur de Inglaterra, contra Sergei Skripal, un ex agente doble que trabajó para los servicios secretos británicos, afirmando que era la “única explicación plausible”.

Moscú rechazó estas acusaciones, que condujeron a la más grave crisis diplomática con Occidente desde la Guerra Fría y a la expulsión de unos 300 diplomáticos de una y otra parte.

“Nuestro trabajo es proporcionar pruebas científicas para identificar el agente neurotóxico en cuestión (...) pero no es trabajo nuestro decir dónde fue producido”, declaró Aitkenhead.

Consideró, sin embargo, que su fabricación necesitaba “métodos extremadamente complejos, algo de lo que solo tendría capacidad un actor estatal”.

El científico desmintió por otra parte las acusaciones de Moscú según las cuales el agente neurotóxico podía proceder del laboratorio militar británico.