Un tiroteo en la sede de YouTube dejó un muerto y cuatro heridos en EEUU

Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo en la sede central de la compañía YouTube en la ciudad californiana de San Bruno, informó la policía local.

El jefe de policía de la ciudad, Ed Barberini, dijo en conferencia de prensa en el lugar que la mujer muerta podría ser la atacante, y agregó que al parecer falleció de un disparo que se efectuó ella misma.

Barberini agregó que la policía encontró en el lugar a otras cuatro personas con heridas de bala que fueron trasladadas al hospital, aunque no dio precisiones sobre su estado.

El Hospital General de San Francisco dijo haber recibido a tres heridos: una mujer que estaba bien, otra que estaba en condiciones serias y un hombre que quedó en estado crítico.

Cientos de policías estadounidenses rodearon la sede de YouTube y comenzaron a buscar a un "tirador activo" luego de que empleados tuiteran haber oído disparos y haberse atrincherado en distintas partes del edificio.

Imágenes aéreas tomadas por canales de TV mostraron a cientos de empleados que eran evacuados por la policía, que los obligaba a caminar con los brazos en alto y los registraba uno a uno.

"Escuché disparos y vi a gente correr mientras estaba en mi oficina. Ahora estoy atrincherado dentro de una sala con compañeros", escribió Vadim Lavrusik, un empleado de YouTube, en Twitter.

El gerente de proyectos Todd Sherman dijo a la cadena CBS News que estaba sentado en una reunión cuando oyó a gente huyendo a la carrera.

Al salir del lugar donde estaba, dijo haber visto "gotas de sangre en el piso y las escaleras" y haber escuchado a gente que decía que había un tirador.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.