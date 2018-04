China impuso aranceles de 15 a 25 por ciento a 128 productos de Estados Unidos

China impuso este lunes aranceles de entre un 15 y un 25 por ciento a 128 productos estadounidenses en respuesta a los aplicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el Ministerio de Finanzas en Beijing.

Entre los productos afectados están el vino, la carne de cerdo y las frutas que China importa desde Estados Unidos.

Los aranceles punitivos, ya anunciados previamente por Beijing y cuyo importe se estima en alrededor de 3.000 millones de dólares, son la respuesta china a los aranceles estadounidenses a la importación de acero y aluminio, que entraron en vigor hace una semana.

Los aranceles deben "compensar pérdidas" ocasionadas a China por las medidas punitivas adoptadas por Estados Unidos, explicó el ministerio chino, que exigió a Washington que dé marcha atrás a sus medidas "proteccionistas", que "violan las reglas de la Organización Mundial de Comercio". El ministerio subrayó que "los intereses chinos han sido gravemente dañados".

Por ahora, Beijing aún no ha anunciado medidas en represalia por otras medidas punitivas anunciadas por el presidente Trump por hasta 60.000 millones de dólares.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, está encargado de preparar en un plazo no mayor de dos meses aranceles adicionales como respuesta a supuestas prácticas comerciales desleales y el robo de propiedad intelectual. Según medios estadounidenses, esos aranceles afectarán sobre todo al sector chino de las telecomunicaciones y la tecnología.

Beijing había llamado a Estados Unidos a no adoptar más medidas punitivas contra el país y aseguró que aunque China quiere evitar una disputa, tampoco le teme a una guerra comercial.