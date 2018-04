Carlos Alvarado arrasó en el balotaje

El candidato oficialista Carlos Alvarado se convirtió en presidente electo de Costa Rica tras derrotar abrumadoramente, en el balotaje de este domingo, al predicador evangélico Fabricio Alvarado, quien en las encuestas aparecía un par de puntos arriba.

El resultado sorprendió por el amplio margen con el que se impuso el ex ministro Carlos Alvarado, así como por el elevado nivel de participación en el balotaje, superior al de la primera ronda.

Con 95,58% de las mesas escrutadas, el ex ministro de Desarrollo Social y de Trabajo obtuvo 60,74% de los votos frente a 39,26% de su contrincante, un ex diputado y predicador evangélico.

Los ex candidatos tienen el mismo apellido, pero no son familiares.

Es la primera vez que en Costa Rica la segunda ronda tiene una participación mayor que la primera, con 67% de asistencia a las urnas en el balotaje, frente a menos de 66% en la primera ronda.

El analista político independiente Jorge Vega comentó que resulta sorprendente la amplia participación en el balotaje pese a que se celebró en el feriado de semana santa, cuando la población tradicionalmente sale de viaje.

Indicó que eso se explica en parte por la polarización en torno a una figura religiosa como Fabricio Alvarado, surgido de las iglesias neopentecostales y con un discurso fuerte contra el matrimonio homosexual.

"El debate de la segunda ronda polarizó mucho, los dos candidatos tuvieron que llamar a la calma a sus tendencias porque era fácil percibir en redes sociales que había una sublevación de sentimientos de ambos bandos", comentó Vega.

Ante ello, el candidato ganador llamó a la unidad del país e insistió en que contactará a los partidos representados en la próxima Asamblea Legislativa (Congreso) para convocarlos a ser parte de un gobierno de unidad nacional.

"Si algo nos enseñó esta campaña es que es mucho más lo que nos une que nos separa", declaró Carlos Alvarado, un rockero, escritor, periodista y politólogo de 38 años, ante miles de simpatizantes que lo esperaron la noche del domingo tras conocer los resultados.

Ex vocalista del grupo de rock Dramatika y autor de tres novelas: "La historia de Cornelius Brown" (2006), (ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica), "Las Posesiones" (2011) y "Temporada en Brighton" (2015), se despegó del actual gobierno, del que fue ministro.

Analistas destacaron que el mensaje de unidad fue clave en el ascenso de Carlos Alvarado, postulado por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda), a lo largo de la segunda ronda.

"Carlos se desmarcó de la idea de que esto era una lucha entre dos partidos y adopta como lema 'esto es por Costa Rica', y empieza a usar un discurso de unidad nacional", comentó Vega.