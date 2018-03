Trump arremete contra Amazon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó al gigante de internet Amazon y dijo que paga pocos impuestos, generando una nueva inquietud en el sector tecnológico ya castigado por el escándalo por la privacidad en Facebook.

"He expresado mis preocupaciones con Amazon desde mucho antes de la elección", tuiteó Trump para quien esa empresa goza de beneficios fiscales que dañan a los comercios minoristas.

"A diferencia de otros, pagan muy poco o no pagan impuestos al Estado y gobiernos locales, usan nuestro sistema postal como su chico de entregas (causando una tremenda pérdida a EEUU) y sacan a miles de minoristas del negocio", añadió Trump.

El portal Axios publicó el miércoles un artículo sobre la "obsesión" del presidente por Amazon y su deseo de atacar al grupo de Jeff Bezos a través de leyes antimonopolio. Trump le reprocha básicamente no respetar el derecho a la competencia.

Según Axios, los amigos millonarios del mandatario expresaron sus preocupaciones por la situación de sus negocios, "destruidos" por el control cada vez mayor de Amazon en el sector de la distribución y que alegan está "matando" los centros comerciales.

Desde antes de ser presidente, Trump ha estado en desacuerdo con Bezos, quien también es dueño del diario The Washington Post, un frecuente blanco del presidente que acusa al periódico de informar con mala intención.

Durante la campaña presidencial de 2016, Trump advirtió que Amazon "tendría un gran problema antimonopolio" si resultaba electo y sugirió que Bezos compró el Washington Post como estrategia para proteger al gigante de la distribución por internet.

"Así no tendrán que pagar impuestos y no son demandados por tendencias monopolísticas", dijo el entonces candidato presidencial.

Tras el reporte de Axios el grupo Amazon cerró la sufrió el miércoles una fuerte baja en la bolsa de Nueva York (-4,38%), lo que representó una pérdida de 31.400 millones de dólares en capitalización de mercado.

El jueves las acciones de Amazon caían en la apertura de Wall Street; en donde las tecnológicas fueron sacudidos por el uso indebido de datos de usuarios de Facebook.

Amazon ha sido criticada en Estados Unidos y en Europa por sus prácticas de optimización impositiva que han reducido significativamente sus impuestos. Pero eso cambió con el aumento en las ganancias de la compañía, que pagó 412 millones de dólares en impuestos al gobierno federal estadounidense en 2016.

Recientemente, funcionarios de la UE redactaron una propuesta de un impuesto digital que afectaría a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Apple, Facebook, Amazon y Google, en medio de acusaciones de que desvían las ganancias europeas hacia países de bajos impuestos.