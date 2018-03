Liberan a obispo designado por el Vaticano y arrestado por las autoridades chinas

Un obispo chino, Vincent Guo Xijin, designado por el Vaticano pero no reconocido por el gobierno de Beijing, fue liberado tras 24 horas de detención.

“Regresó a su casa. Había sido detenido el lunes de noche y regresó el martes de noche”, declaró a la AFP una fuente cercana a la iglesia.

Vincent Guo Xijin, de la diócesis china de Mindong (sudeste), había sido detenido junto con otro religioso, según denunció Asia News, que depende del Instituto Pontificio para las Misiones en el Exterior de la Iglesia católica.

El obispo Guo, de 59 años, fue designado por el Vaticano pero no es reconocido por las autoridades comunistas chinas, de la que depende la llamada Iglesia Patriótica.

La detención tuvo lugar en momentos en que el Vaticano y China están por firmar un histórico acuerdo sobre el nombramiento de obispos.

Pese a la voluntad del papa Francisco de normalizar las relaciones con China, importantes personalidades católicas se oponen al acuerdo, entre ellas el obispo emérito de Hong Kong, Joseph Zen, quien en una carta pública acusó al Vaticano de “venderse” al régimen comunista chino.

China cuenta con unos 12 millones de católicos divididos entre la Iglesia Patriótica, cuyo clero es elegido directamente por el Partido Comunista y no por el pontífice, y una iglesia leal a Roma y al Papa.