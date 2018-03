La policía de Alemania detuvo al líder catalán Carles Puigdemont

La policía alemana detuvo ayer al ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, en la ciudad de Schuby cuando acababa de cruzar la frontera desde Dinamarca en su regreso a Bélgica, luego de un viaje a Finlandia.

La detención se produjo a raíz de la euroorden cursada por la Justicia española contra Puigdemont, según informó el abogado del ex gobernante catalán Jaume Alonso-Cuevillas.

“El tratamiento ha sido correcto en todo momento. Por ahora está en una comisaría y su defensa jurídica ya está activada”, indicó su defensor en Twitter.

“Puigdemont fue arrestado a las 11.19 (hora local, 9.11 GMT) por las fuerzas de Schleswig-Holstein cerca de la Autopista Federal 7”, confirmó el portavoz de la policía local, Torge Stelck al periódico local SHZ.

De acuerdo con el periódico El País, la detención se realizó en la ciudad alemana de Schuby, a unos 30 kilómetros de la frontera con Dinamarca, y a 50 kilómetros de la capital del estado de Schleswig-Holstein, Kiel.

Según el semanario Focus, los servicios secretos españoles alertaron a las autoridades alemanas de que el ex presidente catalán podría estar en su territorio.

Está procesado en España por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en relación al proceso ilegal de independencia iniciado en la región española Cataluña en 2017.

El ex presidente catalán se encuentra bajo custodia policial, de acuerdo con el portavoz, quien declinó concretar el lugar en el que permanece retenido, aunque se decía que podría haber sido trasladado a Kiel.

El líder independentista se exilió de forma voluntaria en Bélgica el año pasado, poco después de que el Parlamento catalán hiciera una declaración simbólica de independencia de España.

La intención del ex presidente catalán es “ponerse a disposición de las autoridades belgas”, había asegurado previamente desde Barcelona su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas. Puigdemont, que pasó dos días en el país nórdico, salió de Finlandia después de que España anunciara el viernes su pedido de captura.