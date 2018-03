Imputan cargos por rebelión a Carles Puigdemont

El juez español que instruye la causa contra la cúpula independentista catalana confirmó este viernes el cargo de “rebelión” contra 13 figuras, entre ellas el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y el candidato a presidir la región, Jordi Turull.

En el auto, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acusa a Turull, portavoz del gobierno de Puigdemont, de rebelión y también de malversación de fondos públicos, por su papel en la organización del referendo ilegal de independencia del 1 de octubre.

También fueron procesados por ese delito la ex presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell; el ex responsable de Exteriores en el Gobierno de Cataluña, Raúl Romeva, y 5 consejeros más del gabinete, así como los líderes de las dos principales organizaciones sociales que apoyaron la declaración de independencia.

El magistrado libró del delito de rebelión a otras doce personas, pero sí las procesa por otros cargos como desobediencia y malversación de fondos públicos. Estas personas contribuyeron a la convocatoria de un referéndum a favor de la secesión de Cataluña el pasado 1 de octubre y posteriormente aprobaron la declaración de independencia de esa región el pasado 27 de octubre, pese a que el Tribunal Constitucional había insistido en que era ilegal y había ordenado impedir que se realizaran ambas actuaciones.

El delito de desobediencia no conlleva penas de prisión, pero sí de inhabilitación para ejercer cargo público.

Por malversación están procesados el ex presidente Puigdemont, el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, que está en la actualidad en prisión provisional, y siete miembros de su antiguo gabinete, que también están acusados de rebelión.

En total, Llarena ha investigado en este caso a veintiocho personas y sólo tres no están procesadas por algún delito, entre ellas el ex presidente catalán, Artur Mas, antecesor de Puigdemont.

Asimismo, el magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros (2,5 millones de dólares al cambio actual) que deberá ser prestada solidariamente por los catorce ex miembros del gobierno catalán procesados.

El ex presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, expresó en Helsinki “su apoyo total” a la líder independentista catalana, Marta Rovira, por su decisión de no comparecer ante la Justicia y huir de España, así como al resto de procesados por el delito de rebelión.

Puigdemont dijo en rueda de prensa que Rovira “ha tomado una buena decisión, tiene derecho a defenderse en un entorno donde se respeten sus derechos”.