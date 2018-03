Trump anticipó que se reunirá con Putin en un futuro “no muy lejano"

Donald Trump dijo que se reunirá con Vladimir Putin “en un futuro no muy lejano”. Los líderes hablaron por teléfono sobre la posibilidad de mantener pronto un encuentro cara a cara y celebraron la reciente reducción de tensiones en la península coreana. El magnate republicano también saludó a su par ruso por la victoria del domingo en unos cuestionados comicios en los que la oposición estuvo inhabilitada 20 de marzo de 2018

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dialogó con su par ruso Vladimir Putin y en la conversación pactaron un encuentro “en un futuro no muy lejano”. El magnate llamó este martes a su par ruso, Vladimir Putin, para felicitarlo por la reciente victoria en las elecciones que le permitieron alcanzar su cuarto mandato, según informó el Kremlin en un comunicado.

La conversación telefónica entre ambos líderes había sido revelada horas antes por la cadena estadounidense NBC, citando a una fuente dentro de la Casa Blanca, pero no se sabía el motivo de la llamada.

“Donald Trump felicitó a Vladimir Putin por su victoria en las elecciones”, afirmó tiempo después el gobierno de Rusia en un breve texto. “Especial atención se le prestó a la cuestión de celebrar un posible encuentro del más alto nivel”, agregó.

Trump, por su parte, aseguró que el encuentro ocurrirá “en un futuro no muy lejano”, según confirmó la AFP. Los líderes se expresaron “a favor de desarrollar una colaboración práctica en distintos ámbitos, incluida la estabilidad estratégica y la lucha contra el terrorismo internacional”, indicó el Kremlin, enfatizando el deseo de limitar la carrera armamentística entre ambas potencias.

Además, Trump y Putin expresaron satisfacción por la reciente reducción de las tensiones en la península coreana.

Putin se impuso el domingo por el 76,66% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, accediendo a su cuarto mandato no consecutivo. El proceso fue criticado en todo el mundo por no contar con la participación de los principales opositores al gobierno, recientemente inhabilitados. Se creía que por esta razón, además de las tensiones entre Rusia y Reino Unido por el envenenamiento de un ex espía ruso en Londres, Trump no había felicitado el lunes a Putin, lo que derivó en tensiones diplomáticas que Moscú intentó apaciguar restándole importancia. Pero el llamado de este martes, aunque sólo confirmado por el Kremlin hasta el momento, significaría un cambio.