Alemania, EE. UU. y Francia se unieron a Reino Unido para condenar a Rusia

Los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido condenaron en una declaración conjunta a Rusia por el reciente atentado con un agente neurotóxico contra un ex espía ruso en la ciudad inglesa de Salisbury.

Los presidentes o jefes de Gobierno de los cuatro países exigieron a Moscú una aclaración del incidente: “Se trata de un ataque a la soberanía del Reino Unido”. “Tal acción viola claramente los términos del acuerdo sobre las armas químicas y el derecho internacional, y amenaza la solidaridad de todos nosotros”, subraya la declaración conjunta.

Los líderes occidentales recordaron que el envenenamiento del ex agente doble Serguei Skripal, supuestamente con la sustancia Novichok, desarrollada en la antigua Unión Soviética, supone “el primer uso ofensivo de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33 años, fueron encontrados inconscientes en un banco en Salisbury el 4 de marzo y siguen hospitalizados en estado crítico.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, afirmó que habría sido absurdo para el Estado ruso envenenar a un ex espía doble en el Reino Unido faltando pocos días para las elecciones presidenciales en su país y cuando Rusia se está preparando para organizar el Mundial de fútbol.

“En principio, no se puede suponer en ningún caso que la Federación Rusa esté implicada en esto”, afirmó el jefe de la diplomacia rusa en una declaración difundida en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Sin embargo, incluso en el hipotético caso de que uno acepte la lógica totalmente retorcida de nuestros colegas occidentales, ¿quién en su sano juicio creería que la Federación Rusa decide causar tales problemas a sí misma en vísperas de las elecciones presidenciales, en vísperas del Mundial de fútbol? No hay motivo”, recalcó Lavrov.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo ayer que la reacción de Rusia a las sanciones británicas por el supuesto ataque del Kremlin no se hará esperar. El Gobierno británico había anunciado el miércoles que expulsará en el plazo de una semana del Reino Unido a 23 diplomáticos rusos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y otras autoridades ya han hecho propuestas y ahora la decisión está en manos del presidente Vladimir Putin, añadió Peskov. También Lavrov dijo a la agencia Interfax que la reacción rusa llegará “muy pronto”, pero que Moscú la comunicará primero a Londres antes de hacerla pública.

El ministro de Exteriores ruso aseguró que Reino Unido actúa de forma equivocada y que no hay pruebas para sus acusaciones. Lavrov dijo a su vez que el comportamiento británico es indignante y subrayó que su país quiere evitar la confrontación con Occidente.