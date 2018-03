Moscú tomará represalias contra Londres por la expulsión de 23 diplomáticos

La reacción de Rusia a las sanciones británicas por el caso del ex espía ruso Serguei Skripal no se hará esperar, dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y otras autoridades ya han hecho propuestas y ahora la decisión está en manos del presidente Vladimir Putin, añadió.

También el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, dijo a la agencia Interfax que la reacción rusa llegará “muy pronto”, pero que Moscú la comunicará primero a Londres antes de hacerla pública.

El miércoles el Gobierno británico ordenó la expulsión de 23 diplomáticos rusos del país en el plazo de una semana, porque considera a Moscú responsable del envenenamiento con un agente nervioso del antiguo agente doble Skripal y su hija. Rusia lo niega.

El Gobierno ruso asegura que Reino Unido actúa de forma equivocada y que no hay pruebas para sus acusaciones, indicó. Lavrov dijo a su vez que el comportamiento británico es indignante y subrayó que su país quiere evitar la confrontación con Occidente.

Mientras tanto, Francia dio su apoyo a Reino Unido. París comparte la opinión de Londres de que no hay otra explicación posible, informó el Palacio del Elíseo tras una conversación telefónica entre el presidente, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May. Ambos habían hablado ya a principios de semana por la crisis.

Macron y May estuvieron de acuerdo en que debe haber una respuesta europea y transatlántica común. El ministro de Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian, había dicho que su país acordaría con Reino Unido la respuesta porque el atentado es un ataque a la seguridad europea.