Miami: se cayó un puente peatonal y hay conductores atrapados

Un puente peatonal que estaba en construcción, en Miami, se derrumbó hoy y hay al menos seis heridos. Las autoridades locales explicaron que hay conductores atrapados entre los escombros y estiman que algunos de ellos podrían estar muertos, aunque todavía no confirmaron cuantos. Los equipos de emergencia están trabajando en el lugar.

La estructura había sido instalada el sábado pasado en la avenida 109 del suroeste de la ciudad. Su fin era unir la Universidad de Florida con la localidad de Sweetwater, en donde viven cerca de cuatro mil estudiantes en edificios residenciales. Su inauguración estaba prevista para el 2019.

Los heridos fueron trasladados al Kendall Regional Hospital, pero todavía no confirmaron la gravedad de sus lesiones.

The FIU pedestrian bridge across Southwest Eighth Street collapsed Thursday afternoon, trapping an unknown number of people and cars underneath https://t.co/zNN4oCUNiN pic.twitter.com/tFbfv0pbwq