Apunta a Rusia la premier británica

"Es muy probable que Rusia fuera responsable del acto" contra Serguéi Skripal y su hija Yulia, heridos de gravedad en la ciudad de Salisbury con un gas nervioso, dijo la primera ministra británica Theresa May, agregando que el gas es de tipo militar y se fabrica en Rusia, por lo que dio hasta el martes a Moscú para aclarar si usó el arma o cayó en manos de alguien, y para dar explicaciones a la Organización para la prohibición de armas químicas.

"Hay sólo dos explicaciones plausibles sobre lo que ocurrió en Salisbury el 4 de marzo: o fue un acto directo del Estado ruso contra nuestro país, o el gobierno ruso perdió control de este agente nervioso potencial y catastróficamente dañino", dijo May a la Cámara de los Comunes.

May dijo que el arma usada contra Skriptal, un ex coronel ruso de 66 años que fue condenado en su país por alta traición, "es un agente nervioso de grado militar de un tipo desarrollado por Rusia", los gases conocidos como "Novichok".

La primera ministra citó el historial de Rusia "en llevar a cabo asesinatos auspiciados por el Estado" y el hecho de que vea "a algunos desertores como blancos legítimos", para concluir la muy probable responsabilidad del país presidido por Vladimir Putin.

El ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, pidió al embajador ruso en Londres que "proporcione inmediatamente una información total y completa del programa Novichok a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas", según May, dándole de límite hasta el martes.