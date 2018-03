Creen que es “pronto para ser optimistas” sobre Norcorea

El presidente surcoreano Moon Jae-in se mostró cauteloso este miércoles respecto a la oferta del Norte de conversar con Estados Unidos sobre su desnuclearización, considerando que es “muy pronto para ser optimistas”.

El presidente estadounidense Donald Trump consideró, por su parte, que la declaración de Pyongyang (anunciada por Seúl) de que está dispuesto a hablar con Washington y de que no necesitaría las armas nucleares si su seguridad estuviera garantizada, es positiva y aparentemente sincera.

Estas declaraciones llegan tras meses de tensiones, amenazas e insultos personales entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, antes de que los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur cambiaran la tónica y desencadenaran un frenesí diplomático.

Moon y Kim celebrarán una cumbre en el lado sur de la Zona Desmilitarizada (DMZ) el mes que viene, anunció Seúl tras el regreso de una delegación de enviados a una visita histórica a Pyongyang. En ese encuentro, Kim dijo también que el Norte detendría los provocadores ensayos nucleares y de misiles mientras se celebren las conversaciones.

No obstante, “estamos solo en la línea de salida y es demasiado pronto para ser optimista”, dijo Moon ante dirigentes políticos este miércoles.