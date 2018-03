Imputan a Temer y congelan cuentas de Toledo por el escándalo de Odebrecht

El juez Edson Fachin, instructor en la Corte Suprema brasileña de las investigaciones por corrupción vinculadas a la constructora Odebrecht, aceptó una demanda de la Fiscalía y añadió al presidente Michel Temer a la lista de sospechosos.

Como parte de la misma decisión, el magistrado amplió hasta finales de mayo el plazo otorgado a la Policía Federal para concluir la investigación sobre un caso que afecta al jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General, Wellington Moreira Franco, cercanos al mandatario.

En tanto la justicia peruana embargo cuentas del ex presidente prófugo Alejandro Toledo, vinculado al mismo esquema de corrupción que protagonizó la constructora brasileña.

Pago de coimas

Las indagaciones en Brasil apuntan a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht entre 2013 y 2015 a la Secretaría de Aviación Civil, entonces dirigida por Padilha primero y por Moreira Franco después, a cambio de “favores” políticos recibidos en ese período.

Según señalaron antiguos ejecutivos de la compañía brasileña, esos pagos financiaban, a través de operaciones de contabilidad paralela, las campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), presidido entonces por Temer. En base a esos testimonios, Temer, quien al mismo tiempo era vicepresidente del país, participaba en la negociación que establecía las retribuciones a su partido, algo que el actual gobernante ha rechazado categóricamente.

En Brasil, la Constitución impide que un presidente en pleno ejercicio sea juzgado por hechos anteriores al inicio de su mandato. Por esta razón, el año pasado el fiscal general Rodrigo Janot negó la inclusión de Temer en las investigaciones.

Sin embargo, Janot fue reemplazado en septiembre pasado por Raquel Dodge, quien tiene una interpretación distinta al respecto. Según Dodge, aunque el mandatario no puede ser ahora juzgado por ese caso, sí puede ser investigado

Todos esos casos podrán llegar a los tribunales a partir del 1 de enero de 2019, cuando Temer terminará su mandato y entregará el cargo al ganador de las elecciones previstas para el próximo octubre.

Congelan cuentas

En tanto, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú ordenó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias por poco más de 50.000 dólares del ex presidente Alejandro Toledo, denunciado por un supuesto soborno entregado por la empresa brasileña Odebrecht, informó ayer el Poder Judicial.

El juez Santos Benites declaró fundada la ampliación de convalidación de medida de congelamiento administrativo de fondos del ex mandatario (2001-2006) dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esta medida fue solicitada por la UIF para evitar que las cuentas bancarias de Toledo sean puestas fuera del alcance de las autoridades peruanas “abocadas a investigar y sancionar presuntos actos de corrupción en el caso de la licitación de la Carretera Interoceánica”, precisó el Poder Judicial.

De acuerdo al Ministerio Público (Fiscalía), existen elementos de indicio que involucran a Toledo en la comisión del delito de lavado de activos relacionados con las transferencias de sumas de dinero provenientes de actos de corrupción (sobornos y tráfico de influencias).

Toledo tiene una orden de detención preventiva desde hace un año, pero el trámite se ha congelado en Perú antes de llegar a las autoridades judiciales de Estados Unidos, donde el ex mandatario reside.