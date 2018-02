Varias iglesias ya no dan la hostia porque no tienen cómo hacerla

Una nueva situación generó sorpresa en Venezuela. En medio de la falta de medicamentos en las farmacias, de las góndolas vacías en los supermercados y de la inflación récord, varias iglesias no pudieron realizar el acto de consagración con la hostia por la falta de harina de trigo y de gas.

En el estado de Mérida, de acuerdo con lo publicado por el diario El Nacional, centenares de feligreses se quedaron con las ganas y confirmaron que no hubo hostias porque los sacerdotes no tenían las materias primas necesarias para cocinarlas.

¿Cómo resolvieron el inconveniente? Los religiosos dieron a sus fieles trozos de pan para así recibir la comunión. También aclararon que no es la primera vez que sucede algo así. Son ya algunos meses los que llevan reemplazando la hostia como pueden.

Si bien en algunas ocasiones los asistentes a la iglesia colaboran con harina para poder cocinar, no siempre sucede.

El desabastecimiento total que golpea al país gobernado por el bolivariano Nicolás Maduro no hace diferencias y la población entera vive con problemas, por lo que donar un kilo de harina parece hoy toda una odisea.

La situación en el país caribeño parece empeorar a diario. Cada vez son más los venezolanos que deciden abandonar su nación para emigrar a países del continente en busca de una vida mejor.

En enero, de acuerdo con lo comunicado por el gobierno nacional, ocho mil venezolanos llegaron a la Argentina. Asimismo, también sube el número de jóvenes que deben abandonar sus estudios para salir a trabajar de lo que sea y ayudar a la familia a sobrevivir.