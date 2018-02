Renunció el número dos de Unicef por sobrepasarse con trabajadoras

El director ejecutivo adjunto de Unicef, el británico Justin Forsyth, dimitió este jueves entre acusaciones de conducta inapropiada mostrada hacia trabajadoras de la ONG Save The Children, donde fue consejero delegado.

Mientras trabajaba para Save the Children, Forsyth, que ocupó su cargo en Unicef en 2016, fue acusado por tres trabajadoras de enviarles mensajes de texto inapropiados, comentar la ropa que llevaban o lo que sentía por ellas.

El directivo, que fue investigado por la organización en cada ocasión y creía el asunto “cerrado”, aseguró que se había disculpado sin reservas con las empleadas y admitió que había cometido algunos errores personales en esa época.

Forsyth publicó un comunicado en Twitter donde explica que renunció al cargo para evitar hacer daño a Unicef, a Save the Children y a su amplia causa en pro de los niños y los más desfavorecidos, en la que recordó haber trabajado durante 30 años.