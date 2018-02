Masacre de Florida: el autor acusado de 17 homicidios podría ser condenado a muerte

Nikolas Cruz, autor del tiroteo este miércoles en su ex escuela secundaria en Florida, fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado y, según la ley de ese estado, podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable. Durante la madrugada, Cruz ingresó a la cárcel del condado de Broward, luego de ser interrogado por autoridades estatales y federales. Aún estaba vestido con la bata que le dieron en el hospital donde fue atendido por problemas respiratorios tras su detención.

Según informó la cadena CNN y otros medios locales, en las próximas horas comparecerá ante un juez por primera vez desde la masacre. El año pasado, después de pasar el examen de antecedentes para poder adquirir un arma, el acusado compró el fusil con el que ayer por la tarde ingresó armado al colegio secundario Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, afirmó la CNN según un funcionario del gobierno al tanto de la investigación.

La masacre que protagonizó Cruz dejó 17 muertos y 14 heridos. Ninguna de las víctimas fue identificada hasta el momento.

Cruz era ex alumno de la secundaria, de donde fue expulsado el año pasado tras pelearse con la nueva pareja de su ex novia, según contó a la prensa Victoria Olvera, una alumna de la escuela de 17 años.

La policía de Broward, el condado del sur de Florida donde se ubica Parkland, difundió una fotografía de Cruz en la que se lo ve aún con un ambo de hospital y explicó que el joven tuvo que ser atendido por dificultades para respirar.

El sheriff de Broward dijo anoche en rueda de prensa que Cruz fue expulsado el año pasado de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde cometió la masacre, por “razones disciplinarias”. Unos 3.000 chicos asisten a la escuela. “Creo que todos pensaban que si alguien lo iba a hacer, ese era él”, dijo Dakota Mutchler, alumno de 17 años.

Trump pidió más seguridad sin referencia al acceso a las armas

Ante un país conmocionado por la recurrente tragedia de los tiroteos en las escuelas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la matanza de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, como un acto de “terrible violencia, odio y maldad”. No mencionó una sola vez la palabra “armas” y le pidió a los niños y jóvenes del país que respondan “al odio con amor” y a la “crueldad con bondad”.

Trump vinculó la masacre a supuestos problemas de “salud mental” del tirador acusado por la Policía, Nikolas Cruz, y no hizo ninguna referencia al acceso a las armas de fuego, ni tampoco abogó por trabajar o impulsar más regulaciones para el arsenal que ya existe en el país. El presidente optó por hacer hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad en las escuelas.

“Ningún niño, ningún maestro debería estar en peligro en una escuela estadounidense”, dijo el mandatario, al inicio de su mensaje en la Casa Blanca, que duró poco menos de siete minutos.