Cyril Ramaphosa, elegido nuevo presidente de Sudáfrica

Cyril Ramaphosa fue elegido este jueves como nuevo presidente de Sudáfrica en sustitución de Jacob Zuma. Presidente del Congreso Nacional Africano (CNA) —partido gobernante—, y único nominado para acceder al cargo, ha sido investido en una sesión en el Parlamento que comenzó a las 14.00 hora local (13.00 hora peninsular española) en Ciudad del Cabo.

Ramaphosa, que asumió en diciembre el liderazgo del CNA, buscaba la salida de Zuma, salpicado por varios casos de corrupción, con el fin de evitar una catástrofe electoral en las elecciones generales de 2019. El futuro mandatario, un ex sindicalista convertido en millonario, ha prometido reactivar la economía del país, que lleva tiempo estancada, y erradicar la corrupción que azota a su partido y a la cúpula del Estado.

El cambio en la presidencia del país llega después de que el ex mandatario Jacob Zuma cediera a las presiones y anunciara su dimisión, debilitado por un escándalo de desvío de fondos públicos. Pese a no estar de acuerdo con la decisión de su partido, el Congreso Nacional Africano —que el martes lo invitó a abandonar el sillón presidencial—, Zuma renunció definitivamente este miércoles.