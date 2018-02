Tiroteo en una escuela de Florida, Estados Unidos: hay muertos y al menos 20 heridos

Un alumno de un colegio secundario de Florida desató un tiroteo que causó al menos un muerto y más de 20 heridos. El ataque fue en la escuela Stoneman Douglas High School, ubicada en la ciudad de Parkland. Un equipo SWAT llegó al lugar y, según confirmó la Policía, ya detuvieron a un agresor.

El superintendente escolar del condado de Broward, Robert Runcie, informó a la agencia AFP que el ataque causó "numerosas muertes". Sin embargo, todavía no se conoce el número exacto de víctimas fatales. "Es una situación horrible. Un día horroroso para todos nosotros", sostuvo. Las autoridades pidieron no transitar por el área de la escuela porque todavía trabajan en el lugar.



Un video de de la señal FOX mostró que al menos cinco personas eran socorridas por los médicos mientras los estudiantes salían de la escuela. La Policía de Coral Springs informó a través de su cuenta de Twitter que los alumnos y profesores tendrán que quedarse encerrados hasta que puedan socorrerlos.

#BREAKING QUICK video of suspect being arrested by police @wsvn pic.twitter.com/f5wdtlP3jT