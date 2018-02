Acusan a Netanyahu por dos casos de corrupción y piden su procesamiento

La brigada antifraude de la policía israelí acusó formalmente este martes de corrupción al primer ministro Benjamín Netanyahu, de 68 años.

Los policías, que llevan dos años investigando al mandatario y a su entorno y que lo interrogaron en seis ocasiones, recomiendan a la fiscalía que sea imputado por cohecho, al haberse embolsado un millón de shekels (unos 250.000 euros) en regalos multimillonarios, y por conflicto de intereses por sus tratos con el dueño de un grupo de medios de comunicación. Netanyahu, que parecía esperar el anuncio policial desde la semana pasada, negó haber sido sobornado y anunció que seguirá en el cargo.

“La policía concluyó que existen suficientes pruebas contra el primer ministro para inculparle por haber aceptado sobornos, por fraude y por abuso de confianza”, indicó un comunicado oficial de los servicios policiales. En Israel es habitual que los agentes hagan públicas sus conclusiones y sus recomendaciones de imputación antes de trasladarlas a la Fiscalía General y a la magistratura, que son quienes finalmente formulan las acusaciones y el procesamiento, si ha lugar.

En un 60% de los casos, la justicia no sigue las propuestas de imputación policiales, según recordaba este martes la prensa israelí.

“Esas recomendaciones no tienen valor jurídico en ningún país democrático”, declaró Netanyahu en televisión.

“Voy a seguir liderando Israel con responsabilidad y compromiso”, proclamó el primer ministro, quien durante el curso de las investigaciones e interrogatorios ha repetido como un mantra, que “no habrá nada, porque nunca hubo nada”, para dar a entender que las pesquisas tienen escasa consistencia.

La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, aseguró que el primer ministro no está obligado legalmente a dimitir tras la acusación policial. El Tribunal Supremo israelí había rechazado el lunes una petición de partidarios del primer ministro para que se prohibiese a la policía recomendar imputaciones contra altos cargos, informa la agencia Efe.

El alto tribunal dijo no haber hallado razones legales para “interferir en los actos policiales”. Netanyahu se encontraba reunido anoche con sus abogados para preparar su estrategia de defensa.

El Lahav 433, la unidad contra el crimen organizado de la policía de Israel equivalente al FBI, ha estrechado a lo largo de 2017 el cerco en torno a los dos casos de corrupción en los que involucra a Netanyahu, que se halla al frente del Gobierno desde 2009.