El plan republicano extendería la hegemonía blanca hasta 2049

Según un análisis de The Washington Post, la propuesta del presidente Trump para recortar el número de inmigrantes legales retrasaría entre uno y cinco años la fecha en que los estadounidenses blancos pasen a ser una minoría de la población.

Publicado por la Casa Blanca el mes pasado, el plan reduciría un programa que permite que las personas que residen en Estados Unidos puedan presentarse como garantes para que sus familiares que viven en el exterior puedan solicitar un permiso de residencia y eliminaría el “programa de visas de diversidad” que beneficia a inmigrantes de países con niveles de emigración históricamente bajos. En su conjunto, los cambios afectarían a los inmigrantes de África y América latina.

La Oficina del Censo de Estados Unidos proyecta que para 2044 las minorías superarán el número de blancos estadounidenses. Los análisis de The Washington Post prevén que si el plan de Trump fuera puesto en práctica, la fecha se aplazaría a 2045 o 2049.

En total, la propuesta podría frenar la entrada de más de 20 millones de inmigrantes en las próximas cuatro décadas. El cambio tendría efectos profundos en el tamaño de la población y su composición, alteraría las proyecciones de crecimiento económico y la edad de la fuerza laboral de Estados Unidos, y también influiría en su política y su cultura.

El plan de Trump exige eliminar todos los programas de visa familiares que no se utilizan para patrocinar ni a menores ni a esposas. The Washington Post calculó cuál sería el menor y el mayor número de personas afectadas por los recortes a la inmigración legal según el plan de Trump. La estimación menor, sugiere que serían admitidos 300.000 inmigrantes legales menos por año. La estimación mayor, propuesta por el Instituto Cato, que favorece la inmigración, sugiere que podrían ser admitidos unos 500.000 inmigrantes menos.