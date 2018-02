Ecuador puso fin a la era Correa: le dijo no a la reelección indefinida

Este domingo los ecuatorianos acudieron a las urnas para decidir en referéndum sobre uno de los aspectos cruciales de la arquitectura institucional del país, del que dependía el futuro de su ex presidente Rafael Correa.

El escrutinio rápido ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria de la consulta al actual mandatario, Lenín Moreno, con una media del 67,8% en las siete preguntas.

Con casi el 90% de los votos contados, la cifra se sitúa en el 67,5%. La clave de votación era la eliminación de la reelección indefinida introducida en diciembre de 2015 y que hubiera permitido al padre de la “revolución ciudadana”, que gobernó durante una década, volver a presentarse a las próximas elecciones.

El promotor de la convocatoria fue el actual presidente, antiguo aliado de Correa convertido ahora en adversario político. Ganó con holgura, también gracias a los votos de la oposición, y cerró la puerta a su antecesor, pero los datos reflejan que este sigue contando con un apoyo no del todo despreciable. empañado por los escándalos de corrupción de su Partido de los Trabajadores (PT).

“No volverán ya los viejos políticos. Tienen la obligación de renovarse”, proclamó Moreno desde el palacio presidencial de Carondelet en Quito tras conocer la proyección provisional de los resultados. “Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el sí. Hoy, todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del sí es la victoria del país”, consideró en Twitter.

El mandatario, elegido hace un año, siempre estuvo en contra de la reelección indefinida de los cargos públicos. Cuando fue aprobada por la Asamblea Nacional a través de una enmienda a la Constitución de 2008, ya no era vicepresidente –responsabilidad que ocupó entre 2007 y 2013- y se desempeñaba como enviado especial de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad.