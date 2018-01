El Partido de los Trabajadores lanzó a Lula como precandidato

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia por corrupción, se proclamó oficialmente como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), aunque instó a la militancia a continuar en caso de que ocurra un “hecho indeseado”, como su inhabilitación política. “Yo acepto la indicación de precandidato del Partido de los Trabajadores”, afirmó Lula durante una reunión en San Pablo de la comisión ejecutiva nacional de esa formación, que aprobó por unanimidad su postulación para las elecciones de octubre. “Tenemos otros candidatos y van a intentar crear obstáculos. Espero que la candidatura no dependa de Lula. Sólo tiene sentido si ustedes son capaces de hacerla, aunque haya un hecho indeseado”, agregó. Lula, de 72 años, recalcó que su precandidatura no ha sido lanzada para “protegerse”, sino para “gobernar y recuperar” Brasil, que gobernó entre 2003 y 2010. “Sin ninguna arrogancia, quiero decirle a ustedes que quiero ser candidato para ganar las elecciones. Nada de bajar la cabeza”, reiteró Lula, quien tiene un total de siete procesos abiertos en la Justicia, la mayoría de ellos por corrupción.

El ex mandatario, quien lidera todas las encuestas de intención de voto, afirmó que el PT es “víctima de una trama premeditada” y reiteró que el tribunal de segunda instancia condenó a un “inocente” que no cometió “ningún crimen”.

“Construyeron un cartel para dar una sentencia unánime”, dijo Lula, en referencia a la decisión tomada por tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Lula estuvo respaldado por la plana mayor del Partido de los Trabajadores, entre ellos la ex presidenta Dilma Rousseff, quien aseguró que su condena es la continuación de un golpe que comenzó en 2016 con su destitución. “El golpe fue dado para destruirnos, pero no fuimos destruidos. Nosotros sobrevivimos (...) Sobrevivimos al intento de destruir a Lula como presidente, Lula les dio la vuelta por encima”, señaló la ex mandataria e ahijada política de Lula.