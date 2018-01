Brasil: la Justicia confirmó la condena contra Lula y se complica su candidatura

Por unanimidad, los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF4) no sólo confirmaron la condena por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sino que también aumentaron la pena a 12 años y un mes de prisión, una dura sentencia que entorpece seriamente la candidatura del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre.

El fallo complica la candidatura presidencial del ex mandatario, que encabeza los sondeos de intención de voto para los comicios generales de octubre próximo.

“Hay pruebas por encima de lo razonable de que el expresidente fue uno de los principales articuladores, si no el principal, del esquema de sobornos en Petrobras”, resaltó el magistrado relator de la causa, João Pedro Gebran, quien junto con sus colegas Leandro Paulsen y Víctor Laus de la corte de apelaciones, ratificó así el fallo del juez federal Sergio Moro, en Curitiba, a cargo de los casos relacionados con la Operación Lava Jato, que reveló la trama de corrupción enquistada en la petrolera estatal.

En julio pasado, Moro halló culpable a Lula, 72, de corrupción pasiva y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá -valuado en USD 1,2 millones- a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010). La pena original fijada por Moro había sido de nueve años y seis meses de prisión. La reclusión sólo ocurriría una vez que se agoten todos los recursos jurídicos.

Lula siempre negó que fuera dueño de la vivienda y resaltó que jamás pasó una noche allí. Sin embargo, el ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, confesó a la Justicia que Lula le había pedido destruir los documentos del inmueble y mantener oculta su verdadera propiedad.

“La denuncia indica que hay propiedad de un departamento cuando el juez, en su fallo, atribuye esa propiedad a Lula sin seguir la ruta del dinero, sin poder probar la acusación de que tres contratos de Petrobras sirvieron como moneda de cambio. No hay pruebas para culpar a Lula. Pedimos la nulidad del proceso y de la sentencia”, declaró el abogado del ex mandatario, Cristiano Zanin Martins, durante la audiencia que duró casi nueve horas.

La ratificación de la condena generó gran desilusión y rabia entre las decenas de miles de petistas y miembros de movimientos sociales simpatizantes de Lula, que en los últimos días desembarcaron en Porto Alegre y acamparon aquí para dar su apoyo al exmandatario.