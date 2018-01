Merkel contra Trump: “El aislacionismo no ayuda”

La canciller alemana, Angela Merkel, arrancó ayer su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, con un ataque poco sutil a la política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: el “proteccionismo no es la respuesta. Debemos buscar respuestas multilaterales. El aislacionismo no ayuda”.

“Hoy, 100 años después de la catástrofe de la Gran Guerra, debemos preguntarnos si de verdad aprendimos la lección de la historia, y me parece que no. La única respuesta es la cooperación y el multilateralismo”, sentenció Merkel en la apertura del foro económico.

En la víspera de su llegada, Merkel defendió sin matices el multilateralismo ante la presencia de “egoísmos nacionales”, “populismos” y ante la “atmósfera polarizada” que reina en muchos países, entre ellos también Alemania, según la agencia de noticias DPA.

Para la multilateralidad se precisa “paciencia”, destacó la canciller, y llamó a no caer en la tentación de lo aparentemente “más rápido”.

En la misma línea el premier italiano, Paolo Gentiloni, pidió ayer evitar una nueva carrera proteccionista en el comercio internacional.

“Debemos poner mucha atención en que no exista un impulso hacia políticas proteccionistas”, dijo el premier italiano.

Los líderes europeos reaccionaron así al anuncio del gobierno de Trump de arancelar las importaciones de lavarropas y paneles solares.

Lejos de moderar el discurso frente a sus socios en el foro, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, prometió hoy en Davos más medidas proteccionistas en materia de propiedad intelectual, acero y aluminio.

Al mismo tiempo y en el mismo escenario suizo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, rechazó que su país haya vuelto al proteccionismo y aseguró que Washington está “abierto a los negocios”. “Lo que es bueno para nosotros es bueno para el mundo”, zanjó el funcionario.

Mnuchin y Ross aseguraron en conferencia de prensa que lo que Trump está haciendo es “proteger los intereses de los trabajadores y consumidores estadounidenses, que es lo que se espera que haga cualquier líder”.