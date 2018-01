Preparativos para recibir al Papa en Temuco

La ciudad de Temuco, 650 kilómetros al sur de Santiago, tiene todo listo para recibir al papa Francisco desde mañana a las 9.30 y asistir a la misa multitudinaria que ofrecerá en el aeródromo de Maquehue.

A la ansiedad creciente se sumó esta mañana la inquietud por los atentados incendiarios, que destruyeron dos capillas en el oeste de la Región de la Araucanía.

"Adoptamos todos los resguardos, pero no podemos asegurar que no haya hechos como los de anoche, que son ocasionales”, dijo la intendenta regional, Nora Barrientos.

Destacó que ya están “previstos los recorridos del flujo vehicular y peatonal” para las actividades de mañana, que incluirán importantes cortes en el tránsito en la zona del aeropuerto, situado 25 kilómetros al sur de Temuco, y entre el centro y el aeródromo de Maquehue.

Allí, en un predio de 25 hectáreas, fue emplazado el campo eucarístico y el presbiterio donde Francisco celebrará la misa junto a 250 sacerdotes de varios países, además de una treintena de referentes de comunidades mapuches que abrirán el acto litúrgico con una rogativa ancestral en su idioma, el mapuzungun.

Los organizadores estiman que habrá más de 250.000 personas, pero el predio está preparado para recibir a 400.000, en vistas del fuerte incremento de visitantes desde otras regiones de Chile, Argentina y países vecinos que no anticiparon la gestión de sus entradas gratuitas por Internet.

Los preparativos del campo de Maquehue ya fueron completados y desde temprano se realizarán ensayos de puesta a punto de sonido, traslados, seguridad, distribución de agua, limpieza de baños químicos y organización del recorrido del Papa por la ciudad y el predio.

De acuerdo con lo adelantado, Francisco aterrizará en el aeropuerto a las 9.30 para trasladarse en vehículo hasta el aeródromo, donde trasbordará al Papamóvil para recorrer unos 3,5 kilómetros entre la multitud reunida en el lugar y acceder luego al presbiterio, donde está el altar desde el que celebrará la misa, anunciada para las 10.30.

Además de los tradicionales ornamentos litúrgicos, el escenario estará encabezado por la imagen de la Virgen del Carmen -patrona de Chile- traída desde Concepción, ubicada a 300 kilómetros, donde fue entronizada hace 262 años, sin que fuera movida del lugar desde entonces.

La virgen fue trasladada el jueves pasado en una caravana vehicular y esta tarde partirá al campo eucarístico de Maquehue, donde será entronizada en el altar en una celebración mariana.

Otro de los datos distintivos de la misa será la indumentaria del Papa, quien lucirá diseños con color rojo para simbolizar “la sangre y fuerza del pueblo mapuche” y que también identificará a la mitra (tocado que cubrirá la cabeza de Francisco).

También llevará la cruz mapuche que encarna a La Araucanía y al sur de Chile, y en la guarda central o galón de la casulla (vestimenta exterior del Papa, obispos y sacerdotes) tendrá impresa la Cruz de Chile.

La Región de la Araucanía es la que sufre con mayor gravedad el conflicto mapuche en Chile, sus reclamos ancestrales y expresiones de violencia de grupos radicalizados, una temática que también estará en su mensaje, anticipó a Télam el obispo local Héctor Vargas.

La misa terminará a las 12, y desde allí el Pontífice irá en auto hasta el Papamóvil para dirigirse a la Casa de Religiosas de la Santa Cruz, en el sector norte de Temuco, donde almorzará en privado con referentes mapuches y religiosos.

Será el cuarto recorrido de Francisco en Chile en el legendario vehículo papal, que según lo informado atravesará la ciudad a 10 kilómetros por hora por la Avenida Caupolicán para regresar por la misma arteria hacia el sur y dejar la ciudad a las 15.30, cuando despegará rumbo a Santiago.